Столтенберг не дал стопроцентной гарантии долгосрочной помощи Украине

Переход координирующей роли в оказании военной помощи Украине к НАТО не даст стопроцентной гарантии долгосрочной поддержки. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Гарантий нет, но, предоставляя НАТО эту роль (координации помощи Украине. — Ред.), мы получим больше предсказуемости и меньше провалов», — сказал он во время выступления на саммите НАТО.

Также Столтенберг заявил, что по итогам серии мероприятий альянс согласует большой пакет помощи для Украины, который будет предполагать, помимо обязательств по новым поставкам, создание командования по координации помощи для Киева на территории ФРГ.

Генсек подчеркнул, что всё это станет мостом для Украины в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет внимательно следить за этим мероприятием. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью нанесение стратегического поражения России.

Ранее генсек НАТО неоднократно высказывался на тему увеличения помощи Украине, а также о необходимости сделать поставки оружия для стран — членов альянса обязательными.

3 июля информагентство DPA сообщило, что Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. До этого, 14 июня, министры обороны стран блока не согласовали обязательство в долгосрочном режиме выделять $40 млрд в год Украине на оружие.

При этом президент США Джо Байден, выступая 10 июля на открытии саммита НАТО, заявил, что страны Запада планируют поставить Украине в ближайшие месяцы пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.