Фельдшерско-акушерский пункт построили в горокруге Шаховская в Подмосковье

В городском округе Шаховская Московской области завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом региональное министерство строительного комплекса сообщает в среду, 10 июля.

Пункт площадью 200 кв. м возвели в деревне Дубранивка. В здании обустроили кабинеты врачей, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, стерилизационную комнату, палату для пациентов и помещение для персонала.

В минстрое отмечают, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано. ФАП готовится к открытию.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», здание возведено с применением технологий индустриального модульного строительства из уже готовых конструкций и рассчитано на 36 посещений в смену.