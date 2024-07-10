Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что граждане США и других западных государств вряд ли обрадуются выделению из бюджета их стран $1 млрд на ПВО для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с Lenta.Ru в среду, 10 июля, парламентарий отметила, что в США скоро выборы и рядовым американцам «вряд ли нравится то, что сейчас происходит».

«Каждый свою повестку отрабатывают. Мне кажется, американцам это не сильно нравится. Интересно, как это всё будет у них в предвыборных лозунгах использоваться», — отметила Журова.

Ранее в этот день премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что его страна сотрудничает с США, Германией, Италией и Румынией для укрепления противовоздушной обороны Украины, отмечает НСН.

9 июля Белый дом в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщил, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше $1 млрд на усиление ПВО ВСУ, пишет RT. В частности, Киеву планируют передать дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты. От Италии ВСУ получат дополнительную систему SAMP-T. Помимо этого, в ближайшее время десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, предоставят Украине США и их партнеры. Отмечается, что помощь оказывается коалицией более чем из 50 стран.

Североатлантический альянс передаст Украине по меньшей мере €40 млрд в 2025 году, сообщает сайт kp.ru.

Как отметил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Запад тратит большие деньги на помощь Украине, потому что кризис в республике может вернуть НАТО статус «защитника» от угрозы с Востока, сообщает 360.ru.

Также 9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран, сообщает ИА Регнум.

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса дадут обещания по усилению своего национального оборонного потенциала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.