Нидерланды закупят боеприпасы на €300 млн для отправляемых на Украину F-16

Власти Нидерландов решили выделить €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут переданы Украине. Об этом 10 июля говорится в заявлении минобороны страны.

«Нидерланды выделяют дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят в том числе на Украину. Эта сумма пойдет в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этой цели», — говорится в сообщении.

Как уточнил министр Рубен Брекельманс во время саммита НАТО в Вашингтоне, поддержка Киева «должна продолжаться полным ходом».

В ведомстве отметили, что Украине будут переданы 24 голландских F-16. Еще 18 истребителей направят для европейского учебного центра F-16 в Румынии до конца 2025 года.

Ранее в этот день президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это в ответ на вопрос «Известий», заявила, что передача Западом истребителей F-16 Киеву свидетельствует о том, что Вашингтон возглавляет «банды войны». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, отметил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.