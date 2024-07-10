Ростехнадзор согласовал результаты реконструкции «Чернышевской» в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершена реконструкция станции метро «Чернышевская». Северо-Западное управление Ростехнадзора проверило качество работ и выдало заключение о соответствии, сообщает ведомство в среду, 10 июля.

«Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации», — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал «78», работы проводило АО «Метрострой Северной столицы». В рамках реконструкции на «Чернышевской» обновили системы жизнеобеспечения, в том числе электро- и водоснабжения, вентиляции, заменили сети связи и оповещения, системы контроля оплаты проезда, пожаротушения и противопожарной сигнализации, обеспечения безопасности и др.

Также на станции установили четыре новых эскалатора петербургского производства вместо трех устаревших моделей. Ожидается, что замена оборудования позволит увеличить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тыс. пассажиров в сутки.

Капитальный ремонт станции метро «Чернышевская» стартовал осенью 2022 года. Точная дата открытия пока неизвестна, однако предполагается, что воспользоваться вестибюлем пассажиры смогут уже в третьей декаде июля.