Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова осудила нарушение Украиной протокола в рамках просьбы к России о допущении к заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Накануне РФ допустила делегацию Украины на заседание Совбеза ООН по просьбе США. Сами же украинские дипломаты, по словам постоянного представительства РФ при ООН Надежды Соколовой, не стали соблюдать протокольную вежливость.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 10 июля, парламентарий отметила, что Украина ведет себя подобным образом на всех площадках, где это не пресекается.

«Когда мы присутствуем на международных площадках, здравые коллеги периодически уже начинают пресекать подобное поведение представителей Украины и их попытки срывать какие-то заседания, где иногда даже нет политической составляющей», — рассказала Журова.

Она также назвала некорректное поведение представителей Украины «отработкой повестки» и планом, «который надо отработать».

9 июля Соколова рассказала, что представители Украины «прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования» без минимальной протокольной вежливости. Российская сторона не приняла прошение Украины и отметила, что может допустить ее в случае получения корректного запроса. Менять свое «провокационное поведение» постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не стал, потому вместо него «просить пришлось американцам», отмечает 360.ru.

Журова добавила, что допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась «прогнуть» СБ ООН под свои «понятия», Россия как председатель не могла, пишет RT. Примечательно, что ни одна европейская делегация не вступилась за украинцев. Она подчеркнула, что даже Польша была допущена после официального запроса, в то время как Украина пыталась вмешаться непосредственно, отмечает НСН.

В тот же день о том, что Украина прислала некорректную заявку на участие в заседании Совета Безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, заявка не была адресована председателю Совета Безопасности и не содержала в себе базовых протокольных формул, пишет сайт kp.ru. Небензя выразил сожаление, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком вопросе, сообщает ИА Регнум.

Причиной созыва Совбеза стал инцидент в Киеве при отражении атаки украинским ПВО. Одна из ракет западного ЗРК NASAMS попала по детской больнице, пишет РИАМО. На Украине поспешили обвинить во всем Россию. В МИД РФ заявили, что попытки использовать трагедию с больницей показывают бесчеловечность Киева, пишет Life.ru. В Минобороны России сообщили, что российские войска били по объектам военной промышленности, а также авиационным базам ВСУ. Также Минобороны предоставило факты о падении на больницу украинской ракеты ПВО. По данным Минобороны, запущена ракета была из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.