Бельгия не разрешит Украине использовать F-16 вне пределов страны

Власти Бельгии не разрешат Украине использовать истребители F-16 вне пределов страны. Об этом 10 июля заявил и.о. премьер-министра страны Александр Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об ограничениях Киева в вопросе использования самолетов. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит. Картаполов добавил, что Россия давно готовится к передаче самолетов этого типа украинской армии.

В этот день американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили о намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.