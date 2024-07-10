Реклама
Прямой эфир
Мир
Чиновник в Южной Корее обвинил женщин в росте числа суицидов мужчин
Мир
Глава Евросовета назвал визит Орбана в Москву политической ошибкой
Экономика
Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июне до 10,7 млн человек
Мир
Люксембург подписал соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
Мир
Глава Пентагона заявил об оживлении экономики США расходами стран НАТО на оборону
Мир
В МИД Индии назвали визит Моди в Россию чрезвычайно успешным
Мир
В российском МИДе не ждут ничего хорошего от саммита НАТО
Общество
Названа сумма взятки главному кадровику Минобороны
Мир
Пентагон разместит в ФРГ ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие
Мир
Генштаб Польши заявил о необходимости готовить солдат к полномасштабному конфликту
Мир
Москва назвала реалистичную позицию Киева условием для начала переговоров
Мир
Нового депутата парламента Британии заподозрили в связях с террористом
Мир
В ГД осудили нарушение Украиной протокола в рамках Совбеза ООН
Мир
Израиль атаковал позиции Сирии в районе Голанских высот
Мир
Матвиенко указала на желание граждан в Европе «смести» действующие власти
Мир
Bloomberg указало на активную дипломатию Путина вопреки усилиям Запада
Мир
Бельгия не разрешит Украине использовать F-16 вне пределов страны
Сюжет:

Бельгия не разрешит Украине использовать F-16 вне пределов страны

0
Фото: Global Look Press/Belga News Agency/Hatim Kaghat
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Бельгии не разрешат Украине использовать истребители F-16 вне пределов страны. Об этом 10 июля заявил и.о. премьер-министра страны Александр Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об ограничениях Киева в вопросе использования самолетов. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит. Картаполов добавил, что Россия давно готовится к передаче самолетов этого типа украинской армии.

Силы по средствам: Запад ищет способы экстренно укрепить ВСУ
Зачем в Киев приехала Бербок, чего опасаются в Европе и почему изменились цели «саммита мира»

В этот день американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили о намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024