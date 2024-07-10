Европейским гражданам надоело, что политики принимают решения под диктовку США, а также не спрашивают их мнения. Об этом 10 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вот люди сами дали оценку. Мы можем, политики, даже не говорить. Граждане идут, голосуют и эту власть сметают», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Матвиенко, европейские чиновники проводят политику, которую не поддерживают люди. В пример она привела поддержку Украины и обслуживание интересов Соединенных Штатов в ущерб национальным. Подобные результаты спикер СФ спрогнозировала и на будущих выборах в Европе.

«Уверена, такая же будет реакция людей. Они же людей не спрашивают. Понимаете, они не спрашивают, как вы считаете», — подчеркнула она.

Во Франции и Великобритании в июне и июле состоялись выборы в парламент. Граждане этих стран проголосовали против действующих властей.

Например, во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. По итогам выборов французского лидера Эммануэля Макрона призвали признать поражение.

В Великобритании по итогам выборов в должность премьер-министра 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. По результатам голосования в парламент победила Лейбористская партия, в связи с чем в отставку с поста премьера подал Риши Сунак.

Похожая картина наблюдалась и на выборах в Европарламент (ЕП). Во Франции партия Ле Пен получила 31,8% голосов на выборах в ЕП, при этом партию Макрона поддержали лишь 15,2% электората. В ФРГ первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в то время как СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории.