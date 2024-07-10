Глава Пентагона заявил об оживлении экономики США расходами стран НАТО на оборону

Повышенные военные траты стран НАТО оживляют военно-промышленный комплекс США из-за увеличения производства в стране экспортных вооружений, заявил 10 июля глава Пентагона Ллойд Остин на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

«Наши союзники по НАТО тратят больше не только на свою оборону, но и на американский ВПК — на системы вооружения и боеприпасы, произведенные в США. Это помогает оживить линии производства по всей стране и создать хорошие рабочие места для американцев», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на официальном YouTube-канале блока.

По словам министра обороны США, с 2014 года союзники Вашингтона по НАТО увеличили траты на оборону в среднем на 72% с учетом инфляции.

Также он указал на то, что в последние годы альянс перевел больше солдат в режим высокой готовности, увеличив масштаб учений и создав многонациональные боевые группы в восьми странах.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что семь европейских стран — членов НАТО не достигли целевого показателя альянса по расходованию 2% ВВП государства на оборону. По подсчетам издания, речь идет об Испании, Люксембурге, Словении, Бельгии, Италии, Португалии и Хорватии. При этом журналисты напомнили, что НАТО хочет поднять указанную цель до 2,5% ВВП.

Также в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на саммите НАТО его члены дадут обещания усилить свой национальный оборонный потенциал. Как отметил Салливан, это наращивание поможет понять, какое оружие понадобится государствам в случае вооруженного конфликта, и наладить производство в приоритетном порядке.

До этого, в конце мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и расширении военно-промышленного комплекса. По его словам, для стран альянса будут созданы региональные планы с требованиями для каждой страны по обеспечению обороны территорий блока.