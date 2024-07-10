НАТО создаст логистические хабы в Европе для поставок оружия Киеву

НАТО создаст логистические хабы в странах Восточной Европы, входящих в блок, для ускорения поставок оружия Украине. Об этом заявил 10 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, чье выступление транслировал сайт объединения.

«Командование будет размещено в Германии, но также будут созданы логистические хабы в восточной части альянса», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что на саммите лидеры государств, входящих в НАТО, должны одобрить объемный пакет помощи Киеву. В него войдет создание командного центра для координации поставок Украине вооружений.

Ранее в этот день глава блока отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

Кроме того, по его словам, НАТО считает самым большим риском для себя «победу России на Украине», поскольку такой исход существенно повредит альянсу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.