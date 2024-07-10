В Сети заметили неоднозначную оговорку Байдена в адрес жены Столтенберга

Пользователи соцсети выразили мнение, что президент США Джо Байден допустил неоднозначную оговорку в адрес жены генсека НАТО Йенса Столтенберга в обращении к саммиту Североатлантического альянса в Вашингтоне. Прямую трансляцию вел телеканал Sky News 10 июля.

«Понимаю, что <...> с вашей женой, я лично попросил вас остаться на посту еще. Простите», — сказал американский лидер.

По мнению пользователей соцсетей, Байден оговорился и якобы сообщил, что переспал с супругой Столтенберга. При этом в Белом доме заявили, что президент не допускал ошибок в речи и сказал, что он разговаривал с женой генсека блока.

После произнесенной фразы Байдена Столтенберг засмеялся, как и зрители, однако потом на его лице можно было заметить напряжение.

Кроме того, в ходе своего выступления Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана». Однако президент США поправился и отметил, что говорит об Украине.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.