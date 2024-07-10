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Bloomberg указало на активную дипломатию Путина вопреки усилиям Запада

Bloomberg: Путин провел более 20 встреч с лидерами других стран за два месяца
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин ведет активную дипломатическую деятельность и подрывает попытки США и их союзников представить российского лидера в изоляции после начала конфликта на Украине. На это 10 июля обратило внимание агентство Bloomberg.

Всего за два месяца после переизбрания на новый срок глава государства совершил шесть зарубежных визитов и провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, подсчитали в издании.

Отмечается, что многие из данных политиков представляют нейтральные по отношению к конфликту на Украине страны, и это демонстрирует успех России в привлечении государств Глобального Юга как противовеса мировому порядку с доминированием США.

В числе заметных дипломатических событий последних двух месяцев с участием президента России Bloomberg упомянуло визит в Москву индийского премьер-министра Нарендры Моди и венгерского премьера Виктора Орбана, а также переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Журналисты предположили, что предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани позволит российскому лидеру провести еще больше дипломатических встреч.

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Ранее, 8 и 9 июля, Моди посетил Россию с официальным визитом. В первый день они с Путиным провели встречу в Ново-Огарево, в ходе которой три часа общались в неформальной обстановке, а во второй — осмотрели экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ и провели переговоры в составе делегаций.

Российский лидер отметил сотрудничество с Индией в международных организациях и объединениях и поблагодарил за попытки найти мирные пути к решению украинского кризиса. По итогам визита индийского премьера было подписано девять документов. Кроме того, Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

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