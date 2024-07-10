Reuters сообщило о намерении НАТО сохранять каналы связи с РФ

НАТО планирует сохранить каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски эскалации. Об этом 10 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита альянса, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

«Союзники по НАТО пообещали поддержать Украину на «необратимом пути» к интеграции, <...> сохраняя при этом готовность поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию», — говорится в сообщении.

Указывается, что системные вызовы Европе продолжает создавать и Китай.

Ранее в этот день Белый дом выпустил сообщение, в котором заявил, что новая структура командования НАТО может привести региональные штабы, ранее готовившие операции за пределами альянса, в состояние готовности «сдерживать любую угрозу». По данным американской стороны, в Вашингтоне на саммите НАТО продвигается модернизация структуры командования.

Накануне глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите отметил, что надо думать о мировом порядке после завершения украинского конфликта. По его мнению, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины. При этом Эйде подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет возможным лишь после окончания конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 июля сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.