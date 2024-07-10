СМИ узнали о сомнениях G7 в способности Байдена управлять страной

Главы стран — участниц «большой семерки» (G7) сомневаются, что нынешний лидер США Джо Байден сможет управлять страной в случае переизбрания на президентский пост по результатам выборов в ноябре. Об этом 10 июля пишет издание Washington Post.

«Лидеры стран заметили, что Байден на саммите G7 в Италии выглядел более уставшим и хрупким, склонным терять ход мыслей. Глава США способен выполнять свои обязанности сейчас, но лидеры страны задавались вопросом, как он сможет прослужить еще один четырехлетний срок», — говорится в материале.

По данным издания, состояние нынешнего американского лидера находится под пристальным вниманием на саммите НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля.

В первый день саммита Байден уже попытался развеять опасения о состоянии здоровья, когда «страстно говорил о возрождении мощи» альянса, сообщает WP.

Также отмечается, что ключевым испытанием для Байдена станет пресс-конференция в четверг, 11 июля, которая должна показать, есть ли у него достаточно энергии и гибкости ума, для того чтобы победить кандидата в президенты Дональда Трампа.

9 июля издание The Wall Street Journal (WSJ) также сообщало, что саммит НАТО в Вашингтоне станет «решающей проверкой» нынешнего лидера США.

О том, что состояние президента Соединенных Штатов повергло в шок присутствующих на прошедшем в июне саммите G7 в Италии ранее сообщала газета New York Post. Тогда дипломат, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что президент США сейчас находится в своем наихудшем состоянии. Представитель другой делегации поделился, что публичные ошибки президента в первый день встречи были постыдными.

Также в прошлом месяце состоялись теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после провального выступления нынешнего лидера страны, сообщалось также, что в политических кругах всерьез начали рассматривать его замену другим кандидатом. Позже сам лидер Соединенных Штатов признался, что «облажался» на дебатах.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.