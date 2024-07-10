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На Украине военный бросил гранату в жену на глазах у пятилетней дочери

«Страна.ua»: на Украине военный бросил гранату в жену на глазах у ребенка
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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В Днепропетровской области Украины самовольно покинувший воинскую часть мужчина бросил гранату в свою жену на глазах у пятилетней дочери. Об этом 10 июня сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Часть он покинул еще в конце марта. 8 июля пришел домой к жене, вытащил ее за волосы на улицу, начал душить, на глазах у дочери бросил под ноги гранату. У мамы и девочки осколочные ранения», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, его разыскивают.

За деньги — да: на Украине создадут сеть доносителей для отлова уклонистов
Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию

Ранее, 3 июля, стало известно о том, что на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК) Одессы 29-летний мужчина попытался покончить с собой. В результате его забрала скорая помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет. Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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