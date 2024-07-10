Военный эксперт назвал причину заявлений Зеленского о готовности к переговорам

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о готовности к переговорам провокационными и вполне логичными.

«Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя всё сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация, для того чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада и тем самым удержаться у власти», — подчеркнул Рогов в беседе с «Радио 1» в среду, 10 июля.

Он отметил, что Зеленскому не нужен мир, ему нужна война, поскольку только так он может удержать власть и списывать «беспредел, который он творит», на боевые действия.

По словам Рогова, подобная имитация поиска мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет Зеленскому продлить правление.

«Нельзя забывать, что он актер и может сыграть любую роль, которая будет нужна для того, чтобы дальше зарабатывать на смертях людей», — напомнил Рогов.

Он добавил, что запрет выборов под предлогом ведения боевых действий еще раз подтверждает, что продолжение военных действий, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению его единственной цели.

Ранее 10 июля заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «смена декораций» в США может повлиять на решимость украинских властей пойти на переговоры. Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что готова вернуться к переговорам только на своих условиях, пишет RT.

9 июля украинский писатель Сергей Майдуков в своей статье для издания Newsweek сообщил, что Зеленский готов к началу мирных переговоров. По словам писателя, Зеленский оказался в сложной ситуации из-за того, что любой его шаг в направлении эскалации конфликта или его прекращения может подорвать политическую стабильность на Украине, пишет ИА Регнум.

8 июля Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть Евросоюз (ЕС), Китай и США, поскольку у этих государств сильные экономики и армии. По его словам, «это может быть такая посредническая миссия», сообщает 360.ru. Также он добавил, что его формула мира является безальтернативной и отказался от предложений по завершению конфликта, пишет НСН.

При этом 6 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. При этом чиновник дал понять, что премьер Венгрии Орбан, который на прошлой неделе провел переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, не может быть таким посредником.

5 июля Путин по итогам переговоров с Орбаном в очередной раз указал на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, однако подобных инициатив с Запада и Украины не поступает.

3 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что отказ киевских властей от мирной инициативы Орбана — это ширма и клише, пишет kp.ru. Дипломат также напомнила, что целью коллективного Запада является нанесение стратегического поражения России, а Зеленский является лишь инструментом.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.