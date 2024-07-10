IV Урбан Хаб пройдет во Владивостоке в сентябре

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих провели совещание с ключевыми партнерами международной дискуссионной платформы Урбан Хаб по вопросам совместной организации и проведения мероприятия в рамках Восточного экономического форума – 2024.

Заместитель главы Минстроя России отметил, что сотрудничество Фонда и ведомства вышло на новый стратегический уровень, сегодня стороны совместно успешно реализуют инициативы по развитию отечественного стройкомплекса, в частности проведение Урбан Хаб, ставшего инструментом координации и управления отраслью.

«Урбан Хаб во Владивостоке продолжит традицию объединения всех участников строительной отрасли России и дружественных государств. Совместно с лидерами отрасли поговорим о подходах для выполнения целей и задач, перечисленных в майском Указе Президента России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году появится новое направление обучающих мастер-классов от застройщиков, реализующих проекты комплексного развития территорий в нашей стране, также мы поделимся актуальными мерами поддержки отрасли и анализом последних изменений федерального и регионального законодательства», — отметил Никита Стасишин.

Григорий Великих поблагодарил Минстрой России за всестороннюю поддержку мероприятия, рассказал о текущих итогах работы платформы, а также анонсировал центральную тему Урбан Хаб на Восточном экономическом форуме – 2024 – «Город у воды»: «Практически все города Дальнего Востока и Арктики находятся на морских или речных путях. Рассмотрим, как этот важнейший фактор влияет на развитие городской среды, экономики, междугородних и межрегиональных связей и человеческого капитала».

Присутствующие обсудили проект программы проведения IV Урбан Хаб, были внесены новые предложения в форматы работы платформы. Помимо деловой и образовательной программы, организаторы предложат участникам особую спортивную часть.

Напомним, Урбан Хаб был учрежден в июне 2023 года в рамках ПМЭФ. Событие во Владивостоке станет четвертым мероприятием дискуссионной платформы. Организаторами выступают Фонд Росконгресс совместно с партнерами — лидерами градостроительной отрасли при поддержке Минстроя России.

Проведение Урбан Хаб способствует комплексному развитию населенных пунктов, инфраструктуры, обеспечению транспортной доступности, что созвучно обозначенным приоритетам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».