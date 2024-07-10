В минздраве Удмуртии сообщили о двух погибших и 22 пострадавших в ДТП
Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии увеличилось до двух. Об этом 10 июля сообщили в минздраве республики.
«Погибло два человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Все пострадавшие были доставлены в Воткинскую городскую больницу и осмотрены медиками.
В МВД региона уточнили, что предварительно водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1956 г.р., выехал на встречку. В результате столкновения с автобусом он и пассажирка легковушки 1971 г.р. погибли. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы.
Об аварии в Удмуртии ранее в этот день сообщал источник «Известий». По его данным, авария произошла около населенного пункта Пестовка. Легковой автомобиль и автобус, в котором находилось 45 пассажиров. При столкновении автобус перевернулся.