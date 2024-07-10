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Сюжет:

Блинкен после жалобы Зеленского заявил о достаточности помощи Киеву от Запада

Блинкен после жалобы Зеленского: Украина получает достаточно помощи от Запада
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Фото: Commons.wikipedia.org
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Украина получает достаточно помощи от Запада. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной поддержки.

«Я верю, что так и есть», — сказал Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, достаточно ли помощи Украине на данный момент. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале альянса.

Ранее на саммите Зеленский заявил, что поставленные США танки Abrams не изменили ситуации на поле боя, а систем противовоздушной обороны (ПВО) недостаточно для защиты от ракетных ударов.

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Накануне президент США Джо Байден высказался о намерении объявить о новых мерах по укреплению ПВО Украины. Кроме того, Блинкен накануне заявил, что союзники по НАТО предоставят более $7 млн для покупки оборудования для женщин в Вооруженных силах Украины, включая более 10 тыс. бронежилетов, формы и обуви.

В тот день спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выразил желание видеть «пробки из систем ПВО, самолетов, дальнобойной артиллерии и гуманитарной помощи». Стефанчук подчеркнул, что он полностью опирается на поддержку НАТО.

7 июля в пресс-службе минобороны Великобритании сообщили, что Лондон в рамках нового пакета помощи Украине планирует поставить артиллерию, патроны и ракеты Brimstone. Новый глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что планирует ускорить процесс поставки военной помощи Украине, и пообещал ее поступление в страну в течение 100 дней.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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