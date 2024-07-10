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Мир
В МИДе указали на влияние договора между РФ и КНДР на расстановку сил в Азии

В МИДе указали на влияние договора между РФ и КНДР на расстановку сил в Азии

Руденко: договор между РФ и КНДР меняет расстановку сил в Северо-Восточной Азии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР вносит новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии. Об этом 10 июля заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Последствия этого шага с обеих сторон еще предстоит проанализировать. Действительно, сформировался своего рода союз России с КНДР, который очень встревожил наших стратегических противников», — сказал он на сессии «Россия в мире: итоги внешнеполитического сезона-2023/24» на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на официальном сайте организации.

Он отметил, что дальнейшие события в регионе будут зависеть от того, как подписанный договор будет реализован.

«Особенно те статьи, которые вызывают озабоченность у наших бывших друзей», — уточнил он.

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18 и 19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в КНДР и провел переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном. По итогам встречи был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

В тот же день директор Управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин сообщил, что на фоне подписания нового договора между Россией и КНДР Сеул расширяет экспортные ограничения в отношении Москвы на 243 пункта. При этом президент страны Юн Сок Ёль предложил РФ сделать выбор между двумя Кореями.

Глава российского МИДа Сергей Лавров тогда подчеркнул, что против указанного пункта об агрессии могут возражать лишь те, кто планирует ее применить.

Руденко, в свою очередь, указал на то, что договор между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что документ не направлен против интересов Южной Кореи и других стран региона.

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