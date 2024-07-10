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В СФ оценили просьбу Украины к США разрешить бить по аэродромам РФ

Сенатор Климов: Украина дает алиби США, запрашивая разрешения на удары по РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что Украина дает алиби США, запрашивая у Вашингтона разрешения на удары по территории РФ.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 10 июля, сенатор отметил, что такие просьбы поступают от Киева к Вашингтону уже 2,5 года.

«За счет этих вопросов в мире создается неверное впечатление о том, что Соединенные Штаты якобы этого не делают. <…> Украинская сторона тем самым дает алиби американскому тоталитаризму. И создает впечатление, что американцы якобы запрещают украинцам наносить удары по российской территории», — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что всё происходящее на украинском театре военных действий «не может происходить без стратегических решений Соединенных Штатов», пишет Life.ru.

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Также 10 июля политолог Алексей Борзенко в беседе с 360.ru заявил, что просьбы президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, дать ВСУ разрешение на удары американским оружием по российской территории делаются для проформы. Он объяснил, что у Украины нет никаких запретов на применение западного оружия и они и так это делают.

9 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне намерен обсудить возможность использования дальнобойного американского оружия для ударов по российским военным аэродромам, отмечает сайт kp.ru. По его словам, соответствующее решение будут принимать США, а не страны альянса.

В тот же день во время выступления в первый день саммита НАТО Зеленский заявил, что украинским войскам не хватит поставок американских истребителей F-16. По его словам, Киеву необходимо более 100 этих машин, уточняет RT. 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Украине истребителей F-16, сообщает НСН.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил 19 июня, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 4 июня в разговоре с «Известиями» рассказал, что Россия будет сбивать истребители F-16, когда они появятся у Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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