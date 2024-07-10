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В Будапеште отметили нереальность вступления Украины в НАТО в условиях конфликта

МИД Венгрии: вопрос вступления Украины в НАТО на саммите блока не стоит
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Все понимают, что в условиях вооруженного конфликта Киева с Москвой вступление Украины в НАТО нереально, поэтому этот вопрос сейчас не обсуждается. Об этом 10 июля заявил глава и внешнеэкономических связей МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Вашингтон на саммит альянса.

«Если бы Украина была принята в НАТО, мы бы жили в условиях постоянной, открытой и чрезвычайно серьезной угрозы войны, потому что членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией», — указал дипломат в ходе трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Все страны, которые входят в блок, понимают, что это нереалистично в настоящее время.

«Таким образом, приглашения Украины в НАТО сейчас не произойдет, вопрос о членстве фактически не стоит», — добавил министр.

По мнению Сийярто, в будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать на условиях консенсуса, как это предусматривает устав организации.

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Ранее в среду генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Он уточнил, что а блок «приближает» Украину к членству, так как согласовывает долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

Ранее в июле портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к организации в ближайшее время.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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