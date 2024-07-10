Число раненых в результате обстрела ВСУ Шебекино возросло до девяти

Число раненых в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до девяти. Об этом 10 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Гладков сообщал об одном погибшем и семерых пострадавших при обстреле ВСУ. По его данным, в больницу после случившегося обратились мужчина и его 12-летний сын. Они пострадали в результате прилета снаряда на парковке в рядом стоящий автомобиль. У них диагностировали осколочные ранения поясничного отдела.

По словам губернатора, мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, а ребенка транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Он отметил, что после удара ВСУ зафиксировано множество разрушений, в том числе у большого количества автомобилей. Гладков уточнил, что также проконтролировал работу по восстановительным работам на попавших ранее под украинский обстрел домах.

Накануне, 9 июля, Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка снаряд попал в торговый центр, там пострадали три человека. Еще одна раненая в населенном пункте женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальные два человека получили травмы в селе Ржевка при ударе дронов по двум автомобилям.

Помимо этого в ночь на 9 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.