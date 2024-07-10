Столтенберг выразил надежду на продолжение союзничества с США после выборов

США останутся надежными союзниками НАТО вне зависимости от президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом 10 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне.

«Я считаю, что, вне зависимости от исхода выборов в США, они останутся самым сильным членом альянса», — сказал он, трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.

По словам Столтенберга, НАТО является сильным альянсом, а США заинтересованы в том, чтобы иметь более 30 союзников. Кроме того, большая часть республиканцев и демократов в американском конгрессе поддерживают альянс.

Говоря о слова экс-президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что члены НАТО недостаточно инвестируют в собственную оборону, касалась лишь части стран.

Ранее, 8 июля, агентство Bloomberg сообщило, что дискуссии на саммите НАТО будут отмечены беспокойством союзников перед возможностью второго срока Трампа на посту президента США. Как отмечается, тревогу у партнеров по альянсу вызывают заявления Трампа о том, что США не во всех случаях будут соблюдать 5-ю статью договора НАТО о коллективной безопасности.

2 июля газета Politico сообщила, что экс-президент США Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в альянсе. В случае его второго срока «США сохранят свой ядерный зонтик» над Европой, авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.

Между тем за день до этого, 1 июля, Столтенберг заявил, что США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. По его словам, в американских политических кругах сохраняется поддержка Украины со стороны обеих партий и этого следует ожидать в случае переизбрания Трампа.

Еще в феврале Трамп выступил с резонансным заявлением о НАТО в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине. Он отметил, что поощрял бы Россию атаковать страны — участницы альянса, в случае если те не выполняли бы своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.