Премьер Индии обсудил конфликт на Украине с канцлером Австрии

Премьер Индии Нарендра Моди обсудил в среду, 10 июля, украинский конфликт с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«Этим утром у нас состоялось активное обсуждение конфликта России и Украины», — сказал Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене.

Кроме того, канцлер уточнил, что Индия и Австрия затронули в том числе возможность перезапуска мирного процесса и более активное взаимодействие. Нехаммер также сообщил, что ему было необходимо услышать оценку индийского коллеги относительно намерений России.

Оба политика отметили важность дипломатии и диалога. По их мнению, необходимо установить всеобъемлющий, справедливый и длительный мир. Индия и Австрия готовы оказать поддержку в переговорах между РФ и Украиной.

Ранее, 9 июля, в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и Моди. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать для установления мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.