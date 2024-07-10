Реклама
Прямой эфир
Мир
Следующие президенты США могут стать самыми низкооплачиваемыми в истории
Мир
Швейцария разъяснила введенные против «Известий» и еще трех изданий ограничения
Мир
В ЦАХАЛ назвали условия вывода войск из коридора на границе Газы и Египта
Мир
Столтенберг выразил надежду на продолжение союзничества с США после выборов
Происшествия
Число раненых в результате обстрела ВСУ Шебекино возросло до девяти
Мир
Столтенберг назвал преждевременным вопрос о сроках вступления Украины в НАТО
Общество
Объем выплат пострадавшим от паводка россиянам превысил 10 млрд рублей
Политика
Путин на совещании с правительством призвал обсудить тему лесных пожаров и паводков
Общество
Суд в Москве утвердил развод блогера Лерчек и Артема Чекалина
Мир
Столтенберг подтвердил повышение готовности ряда баз США в Европе
Экономика
Иностранные производители расширили присутствие на рынке РФ
Происшествия
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Удмуртии
Общество
Тишковец допустил рост числа смерчей в Москве
Мир
СМИ узнали о беспокойстве Зеленского из-за возможной смены власти в США
Общество
Министр Дудаев рассказал об отличии пленных украинцев от чеченцев
Мир
В Латвии активистка получила три года тюрьмы за демонстрацию флага России
Политика
Госдума приняла в I чтении поправки о компенсациях за неиспользованные отгулы
Сюжет:

Иностранные производители расширили присутствие на рынке РФ

РАН: в России растет конкуренция со стороны производителей из дальнего зарубежья
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время вопрос сохранения российскими предприятиями своих рыночных позиций снова актуализировался, сказано в исследовании ИНП РАН (есть у «Известий»). Как показал опрос, к 2024 году многие зарубежные производители вернулись на российские рынки.

Если весной 2023-го о росте конкуренции со стороны производителей из дальнего зарубежья сообщали только 5,6% респондентов, то весной 2024-го — уже 23,9%, отметили в РАН.

«И наоборот — значительно сократилась доля ответов об отсутствии производителей из дальнего зарубежья на внутрироссийском рынке. Весной 2023 года таких ответов было 46,9%, а весной 2024-го — только 32,8%», — сказано в статье.

Заметно выросли доли ответов о поиске новых поставщиков за рубежом и в России, а также о начале выпуска новых видов продукции.

Кроме того, весной 2024-го удельный вес жалоб на нехватку трудовых ресурсов достиг максимальной величины за период после 1999 года и составил 65,2%, отмечается в исследовании. Решением проблемы может стать быстрое повышение производительности труда за счет технологических новшеств, полагают в РАН.

Обратный расчет: каждое пятое МСП стало проводить платежи за границу
Почему их число растет, несмотря на ухудшение ситуации с такими операциями с начала года

В мае директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сказал «Известиям», что иностранные компании продолжают работать в России и зарабатывать, потому что в стране созданы хорошие условия для ведения бизнеса.

Тогда же Венский институт международных экономических исследований опубликовал исследование, в котором говорится о том, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и политическое давление. В документе уточняется, что через два года с начала спецоперации только 9,5% иностранных компаний полностью покинули РФ, а еще 32,2% свернули свою деятельность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024