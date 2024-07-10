Иностранные производители расширили присутствие на рынке РФ

В настоящее время вопрос сохранения российскими предприятиями своих рыночных позиций снова актуализировался, сказано в исследовании ИНП РАН (есть у «Известий»). Как показал опрос, к 2024 году многие зарубежные производители вернулись на российские рынки.

Если весной 2023-го о росте конкуренции со стороны производителей из дальнего зарубежья сообщали только 5,6% респондентов, то весной 2024-го — уже 23,9%, отметили в РАН.

«И наоборот — значительно сократилась доля ответов об отсутствии производителей из дальнего зарубежья на внутрироссийском рынке. Весной 2023 года таких ответов было 46,9%, а весной 2024-го — только 32,8%», — сказано в статье.

Заметно выросли доли ответов о поиске новых поставщиков за рубежом и в России, а также о начале выпуска новых видов продукции.

Кроме того, весной 2024-го удельный вес жалоб на нехватку трудовых ресурсов достиг максимальной величины за период после 1999 года и составил 65,2%, отмечается в исследовании. Решением проблемы может стать быстрое повышение производительности труда за счет технологических новшеств, полагают в РАН.

В мае директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сказал «Известиям», что иностранные компании продолжают работать в России и зарабатывать, потому что в стране созданы хорошие условия для ведения бизнеса.

Тогда же Венский институт международных экономических исследований опубликовал исследование, в котором говорится о том, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и политическое давление. В документе уточняется, что через два года с начала спецоперации только 9,5% иностранных компаний полностью покинули РФ, а еще 32,2% свернули свою деятельность.