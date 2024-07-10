Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Удмуртии
Один человек погиб и еще 10 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Удмуртии. Об этом 10 июля сообщил источник «Известий».
Кроме того, в распоряжении издания есть кадры с места аварии. На них можно увидеть машины экстренных служб, а также разбившийся легковой автомобиль.
По данным источника, ДТП произошло около населенного пункта Пестовка. Легковой автомобиль и автобус, в котором находилось 45 пассажиров, столкнулись. В результате общественный транспорт перевернулся, пострадали 10 человек. Кроме того, погиб водитель легкового автомобиля.
Ранее в этот день прокуратура Москвы сообщила о том, что на МКАД в результате столкновения двух автомобилей погиб один из водителей. Сидевший за рулем Renault спровоцировал аварию, когда начал сдавать назад по трассе. Тогда и произошло столкновение с BMW. Водитель Renault 1983 года рождения погиб на месте. По факту случившегося организована проверка.