Арестованы активы сбежавших из России экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова

Суды в Москве арестовали имущество заочно обвиняемых в получении взятки в размере 5 млрд рублей экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Об этом 10 июля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным следствия, Сатюков получил взятку за покровительство от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова в биткоинах и эфириумах. Криптовалюта передавалась с марта 2019 года по октябрь 2021-го. На тот момент сумма взятки составила 4,9 млрд рублей.

На полученные деньги фигуранты скупали ценные бумаги и элитную недвижимость в Дубае и Москве. Эти активы экс-полицейских арестованы.

Фигуранты уголовного дела в апреле были заочно арестованы и объявлены в розыск, они успели покинуть страну и скрыться.

В конце июня в подмосковной Балашихе прошло заседание суда по делу о взятке бывшего следователя Марата Тамбиева. Ему и его экс-коллеге Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере.

Общая сумма взяток составляет более $1,5 млн, 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей) и еще $1,3 млн. Свою вину Тамбиев и Ляховенко не признали.