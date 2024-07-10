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В США допустили перевод штабов НАТО в состояние готовности «отразить любую угрозу»

Белый дом: штабы НАТО приведут в состояние готовности «отразить любую угрозу»
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Фото: TASS/ЕРА/TOMS KALNINS
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Новая структура командования НАТО может привести региональные штабы, ранее готовившие операции за пределами альянса, в состояние готовности «сдерживать любую угрозу». Об этом 10 июля сообщил на своем сайте Белый дом.

По данным американской стороны, в Вашингтоне на саммите НАТО продвигается модернизация структуры командования. Она превратит штабы для операций в мирное время за пределами блока в штабы, которые «готовы сдерживать любую угрозу и защищать территорию союзников».

«Теперь НАТО может привязывать силы альянса к конкретным географическим регионам и задачам, обеспечивая еще большую фокусировку на операциях, деятельности и инвестициях блока», — уточняется в документе.

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Накануне, 9 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО, альянс должен их оперативно компенсировать. Он привел в пример германско-нидерландскую бригаду, которая должна быть готова к совместным действиям. Однако в реальности боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот.

В начале июля Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

До этого, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. По его словам, будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

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