Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

Российский блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. Об этом 10 июля сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что после обращения ЛБИ в МВД России Федеральная налоговая служба (ФСН) подала иск в суд в отношении блогера, а ряд его компаний были закрыты за долги перед государством.

Кроме того, Мизулина выразила надежду на то, что такие ведомства, как МВД, ФСН и Следственный комитет (СК), также разберутся и с деятельностью блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била, уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 8 июля, стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск на фирму ООО «Банда», которая ранее принадлежала Гасанову, на сумму 10 млн рублей. Его подала бизнесвумен Юлией Минченко. По данным Telegram-каналов, она прошла курс «Фабрика звезд инфобизнеса», оформленный на фирму блогера. Женщина не была удовлетворена его качеством и посчитала информацию бесполезной, поэтому потребовала вернуть средства.

Ранее, 15 июня, ФНС подала против Гасанова иск. В конце месяца источник «Известий» сообщил, что ФНС собирается конфисковать два автомобиля и апартаменты блогера из-за его налогового долга. Сообщалось, что он составляет 128 млн рублей.

Гасанов — участник нескольких скандалов. В июле 2021 года Никулинский суд оштрафовал блогера на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев. Это случилось после того, как полицейские остановили Lamborghini Гасанова в Москве для проверки документов. Мужчина отказался проходить освидетельствование, которого потребовали правоохранители, заподозрившие, что блогер пьян.