Причиной пожара в здании суда в Сочи могло стать короткое замыкание

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в здании в административном здании в Сочи. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«Предварительная причина — это короткое замыкание», — приводит слова представителя ведомства «РИА Новости».

При этом собеседник агентства уточнил, что остальные причины происшествия пока устанавливаются.

О пожаре в здании на улице Победы в Сочи, в котором находится Лазаревский районный суд, стало известно ранее в этот день. Возгорание охватило 690 кв. м. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно вышли из здания на улицу. Спустя около двух часов пожар был ликвидирован. Для этого было привлечено более 60 специалистов и 18 единиц техники.