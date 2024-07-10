В Саудовскую Аравию прибыл первый за 12 лет рейс из Сирии
Лайнер авиакомпании Syrian Airlines («Сирийские авиалинии») выполнил в среду, 10 июля, первый рейс из Дамаска в Эр-Рияд, ознаменовав возобновление регулярного авиасообщения между столицами Сирии и Саудовской Аравии после 12-летнего перерыва. Об этом сообщает агентство SANA.
В связи с этим событием в аэропорту имени короля Халеда ибн Абдель Азиза Аль Сауда прошла торжественная церемония, в которой приняли участие посол Сирийской Арабской Республики Айман Суссан и несколько высокопоставленных саудовских чиновников в области авиации.
Суссан отметил, что данное событие является позитивной новостью для обеих стран, поскольку способствует улучшению коммуникации между ними. Возвращение регулярных авиарейсов между Сирией и Саудовской Аравией рассматривается как еще один шаг в развитии отношений между двумя дружественными государствами.
Ранее, в мае 2023 года, сообщили, что министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прилетал в Саудовскую Аравию для встречи со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом. Этот визит в королевство стал первым за последние 12 лет. Целью встречи было проведение переговоров «между двумя братскими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес».