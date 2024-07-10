В Волгограде произошел пожар на складе вторсырья
В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар на складе вторсырья. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м, загорелся картон. В ведомстве рассказали, что огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространялось из-за горючих материалов и сухой погоды, добавили в МЧС,
«К тушению привлечено более 70 специалистов, работает 24 единицы техники», — указали в пресс-службе.
На данный момент пожар локализовали, открытое горение ликвидировано.
Накануне, 9 июля, в Краснодаре загорелись два ангара на площади 1,2 тыс. кв. м. Сообщалось, что никто не пострадал. Тушением пожара занималось более 60 специалистов и 15 единиц техники.