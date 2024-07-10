Банки начали принимать заявки по обновленной семейной ипотеке. Об этом 10 июля «Известиям» сообщили представители организаций.

Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что все поданные до сегодняшнего дня заявки по программе «Семейная ипотека» будут пересмотрены банком по новым условиям.

«Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становиться более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития , так как жесткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», — указал он.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин сообщил, что для ВТБ развитие комплексной работы с семьями — стратегический приоритет. ВТБ работает по семейной ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тыс. заемщиков банка, получив на покупку недвижимости более 1,1 трлн рублей.

«В последний год семейная ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков: в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения старых условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние полторы недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров», — сказал он.

Банк «ДОМ.РФ» также начал прием заявок на семейную ипотеку по новым условиям.

«Доступность жилья для семей с детьми — один из наших приоритетов. Мы сразу поддержали предложение по модернизации программы. Важно обеспечить поддержку тем семьям и в тех регионах, которые наиболее в этом нуждаются. Также важно дополнение программы условием безопасного механизма эскроу при строительстве частного дома. Это позволит сделать качественный рывок в развитии ИЖС, обеспечить защиту покупателям домов и повысить доверие к сегменту», — отметил заместитель председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков.

Первые сделки по обновленной программе банк «ДОМ.РФ» проведет после вступления в силу решения Минфина России. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы.

О продлении семейной ипотеки в Минфине РФ сообщили ранее в этот день. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина сказала в беседе с «Известиями», что такое решение позволит поддержать строительную отрасль и спрос на рынке жилья.