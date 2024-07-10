В КНР задержали пытавшегося ввезти в брюках более 100 редких змей

Представители таможенной службы КНР задержали мужчину, который пытался ввезти в страну в брюках свыше 100 редких живых змей. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило издание Cqnews со ссылкой на главное таможенное управление республики.

Отмечается, что несколько дней назад мужчина въехал в Китай через контрольно-пропускной пункт Футянь. Он прошел через «зеленый» коридор, который не предусматривает декларирования провозимого багажа, но пограничники провели досмотр.

В результате в карманах брюк пассажира обнаружили шесть холщовых мешков, в каждом из которых были змеи разных видов. В общей сложности он провозил 104 живых пресмыкающихся. В публикации уточнили, что мужчина нарушил законы «о биологической безопасности КНР» и «о ветеринарном и фитосанитарном карантинном контроле при ввозе и вывозе».

В начале апреля самарские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза на территорию Казахстана живого крокодила по кличке Бакс. Двухметровый крокодил был спрятан в деревянном ящике за банками солений и личными вещами водителя. Крокодила купили в 2009 году, а разрешительных документов на его вывоз не было. В результате рептилию изъяли.