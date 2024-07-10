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В КНР задержали пытавшегося ввезти в брюках более 100 редких змей

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Фото: TASS/Zuma
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Представители таможенной службы КНР задержали мужчину, который пытался ввезти в страну в брюках свыше 100 редких живых змей. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило издание Cqnews со ссылкой на главное таможенное управление республики.

Отмечается, что несколько дней назад мужчина въехал в Китай через контрольно-пропускной пункт Футянь. Он прошел через «зеленый» коридор, который не предусматривает декларирования провозимого багажа, но пограничники провели досмотр.

В результате в карманах брюк пассажира обнаружили шесть холщовых мешков, в каждом из которых были змеи разных видов. В общей сложности он провозил 104 живых пресмыкающихся. В публикации уточнили, что мужчина нарушил законы «о биологической безопасности КНР» и «о ветеринарном и фитосанитарном карантинном контроле при ввозе и вывозе».

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