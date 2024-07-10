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Прокуратура нашла источник неприятного запаха в Новомосковске

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Прокуратура провела проверку по факту жалоб жителей Новомосковска в Тульской области на неприятный запах в городе. Проведением проверок занималась также Тульская природоохранная прокуратура.

Вопросы состояния воздуха в Новомосковске и то, как на факты его загрязнения реагируют контролирующие органы, представители надзорных органов обсуждали на совещании межведомственной экологической комиссии. По итогам совещания прокуратура поручила выявить источники загрязнения.

Выяснилось, что на Комсомольском шоссе превышена концентрация аммиака в атмосферном воздухе. На неогороженной промышленной площадке проверяющие обнаружили емкости для производства аммиачной воды, принадлежащие ООО «АМ Сервис». Организация осуществляла деятельность на этом участке на основании договора аренды, но разрешительной документации у предприятия как у объекта негативного воздействия не было.

После вмешательства надзорных органов договор аренды с ООО «АМ Сервис» был расторгнут. К нарушителю примут меры реагирования. Ситуация с состоянием воздуха в Новомосковске находится на контроле у природоохранной прокуратуры, пишет ТСН24.

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