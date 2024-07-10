Избившего певицу Алену Андерс приговорили к шести годам тюрьмы

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему возлюбленному исполнительницы шансона Алены Андерс Зелимхану Хасбулатову за ее избиение. Об этом в среду, 10 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Хасбулатову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить певице 1 млн рублей компенсации морального вреда.

По версии следствия, Хасбулатов избил свою невесту 14 февраля 2023 года. Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

7 ноября 2023 года в Пресненском суде состоялось первое заседание по делу об избиении Андерс. Тогда стало известно, что после случившегося в феврале мать певицы вызвала дочери скорую помощь. Андерс доставили в больницу в бессознательном состоянии, где она впала в кому на полтора месяца после срочной операции. Очнувшись, она рассказала, что ее избил жених. На суде Хасбулатов заявил, что отрицает свою вину и «никому не позволит вытирать о себя ноги».

Впоследствии Андерс поделилась, что после избиений стала инвалидом II группы. По словам певицы, они с Хасбулатовым стали жить вместе через две недели после знакомства в августе 2022 года. Возлюбленный артистки почти сразу стал устанавливать дома свои порядки и требовать послушания, не работал, а позже перешел к рукоприкладству. С очередным насилием девушка столкнулась 14 февраля, когда обнаружила переписку жениха с другими женщинами.