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Байден на фоне провала на дебатах пытался заручиться поддержкой мэров-демократов

Politico: Байден пытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов
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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Президент США Джо Байден на фоне сомнений в его победе на выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов. Об этом 10 июля сообщило издание Politico.

По данным СМИ, действующий глава государства начал 45-минутный разговор по Zoom с членами ассоциации мэров-демократов, признав, что провалил дебаты с бывшим лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Отмечается, что они выразили уверенность в Байдене.

«Поговорив с президентом только что, я могу сказать вам, что он готов, желает и способен сразиться и победить Дональда Трампа», — приводит Politico слова мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

Мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг также заверил, что у Байдена много сил и энергии.

«Он был расслаблен. Он был силен, голос был силен. Я уверен, что он бы продержался дольше», — заявил мэр калифорнийского города.

Заявления с поддержкой действующего президента опубликовали мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и мэр Бостона Мишель Ву.

Отмечается, что во время разговора по Zoom главы городов также задали вопросы Байдену о планах на второй срок, а тот перечислил достижения своей администрации.

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

После дебатов главы Белого дома с Трампом 27 июня участились разговоры о его возможном выходе из президентской гонки. Накануне сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом. Беннет отметил, что после «катастрофических дебатов» Белый дом не сделал что-либо для того, чтобы показать наличие плана для победы на выборах.

9 июля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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