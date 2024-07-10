В Энергодаре при обстреле ВСУ пострадало здание водозабора

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области было повреждено здание водозабора. Об этом 10 июля сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ пострадало здание водозабора КП «Тепловодоканал»: выбиты стекла, осколками повреждены стены», — написал он в своем Telegram-канале

Чиновник добавил, что пострадавших в результате атаки нет. При этом Сеновоз подчеркнул, что это далеко не первая атака города украинскими боевиками.

О том, что на Энергодар совершена атака, ранее в этот день сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона заявил, что в городе после обстрела было нарушено штатное энергоснабжение.

Энергодар часто попадает под обстрел украинских боевиков. Так, 5 июля они нанесли удары из артиллерии по подстанции «Луч» рядом с Запорожской АЭС. До этого, 3 июля, ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить. Сеновоз, в свою очередь, отметил, что из-за действий боевиков была создана значительная угроза жизнеобеспечению населенного пункта.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.