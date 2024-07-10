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В АТА поддержали введение в России туристического налога

АТА: преобразование курортного сбора в туристический налог — хорошее решение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Совет Федерации одобрил на заседании нормы, согласно которым в России вводится туристический налог путем преобразования курортного сбора. Предполагаемые изменения окажут положительный эффект, считает вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» РФ, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Свое мнение он высказал в разговоре с «Известиями» 10 июля.

«АТА с самого начала выступал резко против ведения туристического сбора в том виде, в каком он был до недавнего времени. То есть была абсолютная уравниловка. Например, человек платил 1 тыс. рублей в сутки за номер и 100 рублей курортного сбора. Другой человек платил, скажем, 100 тыс. рублей в сутки за номер и те же 100 рублей курортного сбора. Только в первом случае это 10% от стоимости номера, а во втором — 0,01%. И мы всегда говорили, что курортный сбор должен быть дифференцирован. И то, что сейчас предлагается, то есть процент от стоимости номера, это достаточно интересно», — считает Мкртчян.

Второе важное нововведение, по его мнению, — это то, что туристический налог будет местным налогом и муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. И по факту потраченных на развитие курорта денег будет сдаваться ежегодный подробный отчет.

Плата за отдых: в России предложили ввести туристический налог
В него хотят преобразовать курортный сбор

Ранее в этот день Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект с пакетом поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%, туристический налог с 2025 года и многие другие изменения.

3 июля правительство РФ внесло в Госдуму правки к этому законопроекту. В них предложили преобразовать «курортный сбор» в туристический налог и дать возможность каждому муниципалитету решать, вводить ли его, а также самостоятельно выбирать размер ставки. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).

Как отметил 10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, введение туристического налога в 2025 году не приведет к росту цен на путешествия.

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