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Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin
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Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin

Антонов: маловероятно, что будет щедрый курс обмена на реальные токены HMSTR
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Участие в премаркете не гарантирует получение токенов по указанной цене при листинге. Это скорее индикатор интереса и ожиданий рынка. Об этом 10 июля «Известиям» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

8 июля биржа криптовалют Bybit анонсировала премаркет-торговлю HMSTR — она же Hamster Coin. Предварительные торги привели сначала к резкому росту токена, котировки которого достигали $62 тыс. за 1 млн «хомякоинов». Затем случился обвал, и HMSTR резко обесценился на фоне многочисленных трансакций на таких платформах, как Binance, KuCoin и CoinGecko.

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«Это не настоящая торговля. Пользователи не могут купить или продать реальные токены на данном этапе. Цены на премаркете варьируются в широком диапазоне — от 0.1 USDT до 350 USDT за токен. Это показывает большую неопределенность относительно будущей стоимости $HMSTR. Участие в премаркете не гарантирует получение токенов по указанной цене при листинге. Это скорее индикатор интереса и ожиданий рынка. <…> Официально заявленный срок выпуска токена — июль 2024 года. Однако я бы не удивился, если эта дата будет перенесена. Разработчики часто откладывают запуск токенов, чтобы лучше подготовиться технически и дождаться благоприятной ситуации на рынке. Пока нет информации о токеномике проекта, общем количестве токенов и механизме их распределения», — сказал эксперт.

По словам Антонова, на данный момент нет никакой официальной информации о соотношении токена $HMSTR к внутриигровой валюте Hamster Kombat. Это ключевой фактор, который будет определять реальную ценность накопленных игроками монет.

«Без этих данных невозможно оценить потенциальную стоимость имеющихся у пользователей игровых активов. Разработчики пока не раскрыли детали конвертации, что создает значительную неопределенность для участников игры. Учитывая, что у многих пользователей накоплены миллиарды единиц игровой валюты, крайне маловероятно, что разработчики установят щедрый курс обмена на реальные токены $HMSTR», — заключил он.

Ранее, 6 июня, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появилась внутренняя валюта — Stars — для оплаты цифровых услуг и товаров в мини-приложениях. Потратить ее можно на разные цифровые продукты, в том числе на электронные книги, онлайн-курсы, игры.

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