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Украинские СМИ узнали о намерении в офисе Зеленского уволить Шмыгаля

«УП»: Зеленский намерен уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив
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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Офис президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, размышляет об отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля из-за его безынициативности и негативной реакции общественности на работу кабинета министров. Об этом 10 июля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в команде украинского лидера.

«Мы «увольняли» премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин еще не был», — приводит издание слова источника в офисе Зеленского.

По его мнению, Шмыгаль не угодил украинскому лидеру отсутствием «драйва» в личных отношениях и постоянным негативом в обществе в ответ на решения правительства страны. Источник уточнил, что возможным кандидатом на пост главы кабмина может быть первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Ранее, 3 июля, «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский «устал» от Шмыгаля и планирует заменить его. Отмечается, что украинский лидер постоянно требует от него «креативных решений и предложений», а тот не в состоянии удовлетворить эти запросы. Кроме того, издание «Страна.ua» еще 29 июня сообщало, что власти Украины рассматривают вопрос замены Шмыгаля на Свириденко.

Политолог Андрей Быстрицкий отметил в беседе с «Известиями», что непростая ситуация в украинском руководстве требует кадровых перестановок, поэтому нельзя исключать изменения в правительстве. При этом он обратил внимание на то, что в настоящее время вокруг этой темы в кабмине страны существует много слухов и противоречивой информации, но внятности пока нет.

Газета Financial Times 10 июня писала со ссылкой на источники, что Запад теряет к Украине доверие из-за кадровых решений. По информации собеседника издания, США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с украинскими коллегами.

Еще в конце марта Зеленский после увольнения нескольких сотрудников своей администрации и Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины заявил, что кадровая перезагрузка украинской администрации и других властных структур будет продолжаться. Соответствующие решения уже подготовлены, заметил он.

Позже, 26 апреля, указом Зеленского был освобожден от должности командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Яковец, его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта. Кроме того, 1 мая украинский президент уволил уличенного СМИ в коррупции руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Также в том месяце был уволен начальник управления государственной охраны Сергей Рудь и отправлен в отставку первый замглавы службы внешней разведки (СВР) страны Андрей Алексеенко.

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