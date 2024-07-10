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Украина отказала во въезде депутату бундестага от Левой партии Пелльману

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Фото: TASS/dpa/Marco Rauch
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Власти Украины 10 июля не пустили в страну депутата бундестага от Левой партии Зерена Пелльмана. Об этом 10 июля политик сообщил изданию Welt.

«Мне отказали во въезде без каких-либо подробных объяснений. Это меня удивило и разочаровало», — рассказал Пелльманн.

По данным издания, депутат прибыл в польский город Пшемысль, откуда отправился в Киев. Поезда была организована фондом Розы Люксембург. На подъезде ко Львову украинские пограничники сняли Пелльмана с поезда и отвезли обратно в Польшу.

Предполагается, что данное решение связано с позицией депутата бундестага по отправке вооружений Киеву.

«Я всегда выступал против поставок оружия. Это то, на что я имею право как член бундестага», -— отметил Пелльман.

На ситуацию отреагировали в МИД ФРГ. В ведомстве уточнили, что в данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

«Мы относимся к ситуации, когда члену германского бундестага было отказано во въезде, очень серьезно и стараемся ее прояснить. Они (причины отказа. —– Ред.) в настоящий момент нам пока не известны», — заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства Германии на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

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Глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун 14 июня заявил, что у Германии не хватит танков для защиты Берлина и Мюнхена. Он указал и на растущие сложности с обеспечением производства танков расходными материалами.

Ранее, 13 июня, из опроса социологического института INSA стало известно, что 41% граждан ФРГ считают, что Берлину следует поставлять Киеву меньше вооружений. Также большая часть немцев (51%) не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

Еще в марте газета Bild сообщила, что в 2025 году нехватка оборонного бюджета ФРГ составит €4,5–6 млрд. Так, в следующем году минфин ФРГ выделит на оборонные нужды €52 млрд, которые будут «практически полностью съедены» эксплуатационными расходами, в том числе выплатами зарплат военнослужащим, отоплением казарм и ремонтом техники. Если сумма не будет пересмотрена, то в следующем году у Германии будет лишь €500 млн на закупку новых вооружений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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