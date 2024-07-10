Фестиваль по метанию коровьих лепешек проведут под Пермью

В Пермском крае турфирмы начали принимать заказы на организацию поездок в село Крылово. Там на 13 июля запланирован фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк».

В сообщении одного из туроператоров это событие называется веселым, неординарным и увлекательным. Говорится, что село Крылово каждый год в это день встречает гостей со всех уголков мира, прибывших на единственный в России подобный чемпионат.

Поездка в Крылово обойдется в 4,3 тыс. рублей на одного человека. Посетителям праздника предлагают принять участие в метании на дальность коровьих лепешек и попробовать осетинские пироги.

ИА «Ура.ру» отмечает, что фестиваль «Веселый коровяк» в Крюково проводят каждый год с 2008 года. Коровьи лепешки готовят заранее, высушивая особым образом.

Ранее сообщалось, что в Магадане 13 июля проведут «Забег в ползунках». Состязание приурочат к Дню семьи, любви и верности. Праздник пройдет при поддержке регионального правительства.