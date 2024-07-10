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Российским продавцам предложили новый инструмент для продаж на платформе объявлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В «Авито» запустили мультиобъявления, сообщили в пресс-службе платформы.

Инструмент позволяет увидеть все доступные у продавца вариации одного товара в каждом из объявлений. По оценкам экспертов «Авито», новый функционал позволит продавцам бесплатно получать в среднем на 30% больше просмотров, а также упростит процесс выбора для покупателей.

Как рассказали в «Авито», сейчас новая функция доступна для новых товаров в категориях мобильных телефонов, легковых шин и частично в мебели. До конца года мультиобъявления появятся и в других категориях, в том числе в одежде и обуви.

«По итогу 2023 года доля продаж новых товаров на „Авито“ выросла с 43 до 49%. Мы видим этот тренд и со своей стороны активно развиваем доступный инструментарий, чтобы обеспечить продавцам необходимый функционал для эффективных продаж на платформе. В течение трех месяцев тестирования продукта мы получили хорошие результаты: весь доступный ассортимент в мультиобъявлении просматривает каждый третий пользователь, зашедший на объявление, и в целом новая функция привлекает в среднем на 30% больше внимания аудитории, которое продавец сейчас получает бесплатно», — прокомментировал Алексей Ли, директор по продажам «Авито Товары».

Новая функция доступна продавцам, активно пользующимся платформой «Авито» и выставляющим на продажу новые товары. Чтобы подключить мультиобъявления, продавцу необходимо при оформлении объявления одинаково заполнить форму «Модель» у каждой из вариаций и указать, чем каждая отличается от другой.

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