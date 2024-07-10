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Сюжет:

Песков рассказал о работе ВС РФ над обеспечением безопасности Белгорода

Песков: работа ВС на харьковском направлении ведется для безопасности Белгорода
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Боевые действия Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении ведутся для обеспечения безопасности Белгорода. Об этом 10 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — заверил представитель Кремля, рассказывая о мерах по обеспечению безопасности в Белгороде.

Он призвал журналистов за подробностям обратиться в министерство обороны.

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До этого, 20 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не ставит цели подходить к Харькову. Он напомнил, что если обстрелы населенных пунктов приграничья РФ будут продолжаться — будет создана зона безопасности на украинской территории.

Еще 20 мая Песков сообщил, что Россия создает санитарную зону для того, чтобы обезопасить свои города от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ тогда также заявлял, что российская армия продолжает наступление на харьковском направлении именно с этой целью, поскольку Украина продолжает обстреливать приграничные населенные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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