Две пенсионерки отдали мошенникам больше 1 млн рублей

В Красноярске две пенсионерки отдали мошенникам свыше 1,1 млн рублей. Полиция задержала 22-летнего мужчину, который подозревается в участии в преступной схеме.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, пожилым женщинам поступали звонки от незнакомцев с угрозами. Собеседники заявляли, что деньги потерпевших якобы используются за границей, в связи с чем им грозит ответственность за госизмену. Для «решения вопроса» пенсионеркам якобы требовалось отдать наличные средства курьеру. Две женщины успели отдать накопления, в третьем случае курьера спугнул сосед.

В отношении задержанного возбуждено сразу четыре уголовных дела.

Ранее в Московской области передали в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера. Мужчина перевел на посторонние счета 6,5 млн рублей. Перед судом предстанут пять жителей Краснодарского края.