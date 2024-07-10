ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым будет ужесточена ответственность за сокрытие государственных номеров автомобилей. Заседание прошло в среду, 10 июля.
На данный момент за сокрытие госномеров предусмотрены штрафы в размере 5 тыс. рублей, а также возможное лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Рассматриваемый законопроект предполагает усиление мер административной ответственности. Документ ужесточает наказание за управление транспортным средством с номерами, оборудованными с применением устройств, которые не позволяют их определить или позволяют их видоизменить или скрыть. За совершение данного правонарушения водителям грозит лишение прав на срок до полутора лет.
«Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков», — сообщили в Госдуме.
Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия противоправным деяниям, которые связаны с применением устройств, препятствующих идентификации ГРЗ.
Ранее, 13 мая, автоэксперт Виктор Кондрашин рассказал, что водители могут использовать разные гаджеты, позволяющие скрывать номера. Среди них – электромагниты, шторки, перевертыши и другие приспособления. По его словам, нарушители могут «просто нажать на кнопку», чтобы скрыть или перевернуть номер.
Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП, на территории РФ в 2018 году составило 70 567, в 2019-м — 80 477, 2020-м — 93 426, в 2021-м — 110 032, в 2022-м — 102 841, в 2023-м — 111 261, уточняется в документе.