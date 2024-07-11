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Цены на безникотиновые жидкости для вейпов выросли в два раза

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Цены на безникотиновые жидкости для вейпов за год выросли в два раза, рассказали 11 июля «Известиям» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», которые проанализировали рынок табачной продукции.

«За год существеннее всего подорожали безникотиновые жидкости для ЭСДН: в мае средняя стоимость за условную упаковку составила 579, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Существенное изменение стоимости наблюдается и в других типах табачной продукции: средневзвешенная цена папирос выросла на 25% (до 256 рублей за условную упаковку), сигар — на 24,7% (до 1804 рублей за условную упаковку), табака для кальяна — на 13,9% (до 230 рублей за условную упаковку), а стиков — на 6% (до 123 рублей за условную упаковку)», — сообщили аналитики.

При этом, как отметили в ЦРПТ, нюхательный табак подешевел на 12%, в среднем в мае его покупали за 442 рубля за условную упаковку.

Кроме того, аналитики «Честного знака» составили рейтинг регионов страны на основе данных о продажах табачной продукции в мае этого года.

Лидером по среднемесячному потреблению табака на тысячу жителей старше 18 лет стала Магаданская область (14 214 условных упаковок). Далее идут Камчатский край (12 474 условных упаковки), Ямало-Ненецкий автономный округ (11 668 условных упаковок) и Сахалинская область (11 119 условных упаковок). Пятерку лидеров замыкает Мурманская область (10 805 условных упаковок).

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В мае в Госдуме допустили повышение возраста продажи сигарет в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет.

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