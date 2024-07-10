Роль Южной Кореи, не входящей в состав НАТО, растет на фоне больших запасов оружия, которое Запад хотел бы передать Украине. Об этом 10 июля пишет агентство Bloomberg.

По данным журналистов, НАТО на саммите в Вашингтоне пытается убедить президента азиатской страны Юн Сок Ёля изменить политику государства, которая запрещает передавать летальное оружие участвующим в конфликтах странам.

«Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, способны обеспечить прорыв в нынешнем тупике на линии фронта», — заявил политолог Пак Вон Гон.

Помимо этого отмечается, что после подписания оборонного соглашения между Россией и КНДР южнокорейский лидер задумался о поддержке Украины. При этом в прошлом году газета The New York Times со ссылкой на полученные разведданные писала, что президент США Джо Байден пытается надавить на Юн Сок Ёля, чтобы Сеул отправил Киеву артиллерию. В то же время Южная Корея опровергла эти заявления, передают СМИ.

Накануне китайская газета Global Times указала на то, что НАТО пытается создавать конфликты и нестабильность в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), приглашая его страны объединиться. Журналисты отметили, что Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия уже попали в эту ловушку.

До этого, 30 июня, в МИД КНДР обвинили Североатлантический альянс в попытке создать «азиатскую версию НАТО». В ведомстве также добавили, что учения блока в АТР провоцируют нестабильность в регионе.

Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос «Известий», предостерег Сеул от поставок оружия Киеву. По его словам, поставки летального оружия станут ошибкой. Глава государства добавил, что если это будет происходить, то Москва примет соответствующие решения. Кроме того, он отметил, что Южной Корее не стоит беспокоиться о помощи РФ КНДР в военной сфере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала южнокорейские власти освободиться от американской зависимости, перестать быть их вассалом и действовать в интересах своего народа.